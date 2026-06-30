Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 131 Gözaltı, 13 Tutuklama - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 131 Gözaltı, 13 Tutuklama

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonları: 131 Gözaltı, 13 Tutuklama
30.06.2026 11:35
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Tekirdağ'da 5 günde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 131 şüpheli adli işleme, 13'ü tutuklandı.

Tekirdağ'da son 5 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 131 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 13 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde suçlarıyla mücadele kapsamında 22-26 Haziran tarihleri arasında il genelindeki 11 ilçede çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda meydana gelen 108 ayrı olayda, 26'sı uyuşturucu satıcısı olmak üzere toplam 131 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 537 gram çeşitli uyuşturucu madde, 14 bin 813 adet sentetik ecza hapı, 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 23 kök Hint keneviri ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 TL ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin vatandaşların desteğiyle sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 131 Gözaltı, 13 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 131 Gözaltı, 13 Tutuklama - Son Dakika
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