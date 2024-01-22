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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, farklı bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 5 şüpheli yakalandı. Muratlı Kırkkepenekli Mahallesi'nde yapılan aramada A.G. isimli şahsın üstünde ve aracında ecstasy, öğütülmüş uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde ise E.A.M. ve H.K. isimli şahısların üzerinde metamfetamin, paypal ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde durdurulan araçta ise A.B. ve M.Ç. isimli şahısların üst aramasında metamfetamin ele geçirildi.

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
22.01.2024 - 12:36,
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Muratlı Kırkkepenekli Mahallesi'nde A.G. isimli şahsın üstünde ve aracında yapılan aramada 22 adet ecstasy hap, 2 gram öğütülmüş uyuşturucu hap ve 14 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde E.A.M. ve H.K. isimli şahısların üzerinde yapılan kaba üst aramasında 3 gram metamfetamin, 2 adet paypal ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi durdurulan araçta bulunan A.B. ve M.Ç. isimli şahısların yapılan üst aramasında 1 gram metamfetamin ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çalışmalarda toplamda 5 şüpheli yakalandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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