Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelinin Evinden Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesine bağlı Gönence Mahallesi'nde bir şüphelinin evinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gönence Mahallesi'nde bir şüphelinin evinde arama yapan jandarma ekipleri, üzerinde uyuşturucu madde kalıntıları olan folyolar, uyuşturucu kullanma aparatları ve kenevir tohumları ele geçirdi. Jandarma ekipleri Ü.G. adlı şüpheliyi kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek ve satın almak suçlamaları ile gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ