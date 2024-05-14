Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda, 517 uyuşturucu hap, 182 gram eroin, 86 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 17 bin 450 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14.05.2024 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda bir iş yerinde ve otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada; 517 uyuşturucu hap, 182 gram eroin, 86 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 450 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan K.A., E.A. ve S.D. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Operasyon, Narkotik, Tekirdağ, Çorlu, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:33:00. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement