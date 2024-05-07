Tekirdağ'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ\'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kilo 910 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1.691 adet ecza hap, 775 gram sentetik kannobinod üretiminde kullanılan A-M Kimyasal Sıvı ve Aseton Maddesi, 4,6 gram metamfetamin, 3 adet Lyrica ibareli sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 20 adet tüfek kartuşu, uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 5655 lira, 3 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07.05.2024 11:18
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 İlçede yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi. Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından 3 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi. Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında 2 araç ve Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde 4 ikamette yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 910 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1.691 adet ecza hap, 775 gram sentetik kannobinod üretiminde kullanılan A-M Kimyasal Sıvı ve Aseton Maddesi, 4,6 gram metamfetamin, 3 adet Lyrica ibareli sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 20 adet tüfek kartuşu, uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 5655 lira, 3 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 4 ikamette arama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu maddelerin tuvaletin deliğine saklandığı görüldü

Operasyon gözaltına alınan V.İ, T.Ç, B.N, A.C, A.K ve G.T isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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