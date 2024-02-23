Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Tekirdağ\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

23.02.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şahsın ikametlerinde ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda; 8 fişek, 16,78 gram toz esrar, 3 parça halinde 6 gram tütün ile karışık esrar, 1,8 gram bonzai, 10,50 gram metamfetamin, 4 parça halinde 213 gram metamfetamin, 1 rulo alüminyum folyo ve 2 adet makas, 4 adet 100 miligramlık sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet 7,65 fişek, 9 adet 6,35 fişek, 7 adet 5,56 fişek, 1 adet 7,62 fişek ve 1 adet uçaksavar mermisi ve 835 TL ele geçirildi.

Konu ile ilgili 7 şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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