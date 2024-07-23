Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda Ele Geçirilen Maddeler

3.Sayfa

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu madde ve kenevir ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Malkara ilçesi Elmalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, H.S. ve H.S. isimli şahısların arazisinde ekili vaziyette 130 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Önerler Mahallesi'nde K.S.K. isimli şahsın çalıştığı iş yerinde arama gerçekleştirdi. Aramada, 43 gram metamfetamin, 27 gram bonzai, 2 gram esrar, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 200 TL ve 31 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. K.S.K. hakkında 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve TCK 188 uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından yasal işlem yapıldı.

Aynı mahallede M.B. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 3 gram metamfetamin ele geçirildi. M.B. hakkında işlem başlatıldı.

Toplamda 4 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ