Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu, silah ve kaçak purolar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu, silah ve kaçak purolar ele geçirildi

Tekirdağ\'da jandarma ekiplerince uyuşturucu, silah ve kaçak purolar ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu, silah ve kaçak purolar ele geçirildi. Yapılan aramalarda bonzai, metamfetamin, tabanca, fişek, av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alınacak.

13.03.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu, silah ve kaçak purolar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı Pınarça Mahallesi'nde L.K. isimli şahsa yapılan kaba üst aramasında 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şahsa 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı.

Süleymanpaşa Ortacami Mahallesi'nde B.T. ve E.K. isimli şahısların evinde yapılan aramada; 105 gram bonzai, 67 gram metamfetamin, 250 mililitre bonzai yapımında kullanılan sıvı ham madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 5 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

2 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Saray ilçesi Atatürk Mahallesi'nde A.F.Ö. isimli şahsa ait olan işletmede yapılan kontrolde 152 adet bandrolsüz puro ele geçirildi. Şahsa işlem yapıldı.

Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde M.C.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 22 gram kağıda sarılı halde bonzai ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Ergene ilçesi Çorlu Gişeler mevkisinde A.A. isimli şahsın üst aramasında 10 gram eroin ele geçirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu, silah ve kaçak purolar ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:03 Kedi Eros’u vahşice katleden İbrahim Keloğlan ifade verdi: Ben bir suç makinesi değilim Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan ifade verdi: Ben bir suç makinesi değilim
11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:06 Kızıldeniz’de gerilim tavan yaptı Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtı Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı
10:42 Ayhan Bora Kaplan’dan “kara para“ savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur Ayhan Bora Kaplan'dan "kara para" savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur
10:39 Japon firmanın ’Kairos’ roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti Japon firmanın 'Kairos' roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti
11:36 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi Leyla Bilginel’in anlattıkları ağızları açık bıraktı 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı
11:30 Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı Çin'de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı
11:28 İsrail, Lübnan’ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi
11:27 Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum
11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:08 Filistinli çocuklardan İsrail’e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun Filistinli çocuklardan İsrail'e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun
10:46 İngiltere, göçmenlere Ruanda’ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor İngiltere, göçmenlere Ruanda'ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor
10:14 Uyuşturucu parası tartışmasında oğlunu öldürdü Eksik 100 lira ayrıntısı Uyuşturucu parası tartışmasında oğlunu öldürdü! Eksik 100 lira ayrıntısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 13:34:52. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu, silah ve kaçak purolar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement