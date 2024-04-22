Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu, silah, kaçak, kazı ve kaçak sigara ile mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 12 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde İ.A. isimli şahsın aracında yapılan kontrol sonucunda, 340 paket elektronik cihazlara sıkıştırılmış tütün ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Malkara ilçesi Alaybey Mahallesi'nde bir araçta yapılan aramada; 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan N.C., Ö.D, T.Y. ve O.D. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.
Çerkezköy ilçesi Atatürk Mahallesi'nde B.Z. isimli şahsın adresinde yapılan aramada; 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet kuru sıkı tabanca mermisi, 10 adet 9 mm tabanca mermisi ve yaklaşık 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Malkara ilçesi Çimendere Mahallesi'nde ikamet eden R.Ç. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 2 adet farklı boyutlarda tarihi eser niteliğinde taş parçaları, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet dedektör ele geçirildi.
Kapaklı ilçesinde T.K. ve T.S. isimli şahısların üst aramasında; 5 gram bonzai ve 2 adet hap ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi'nde B.K. isimli şahsın üst aramasında 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Çerkezköy Atatürk Mahallesinde Y.E.Ç. ve A.C.'nin üst aramasında 15 gram bonzai ele geçirildi.
Toplamda 12 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, son bir haftada yaptıkları çalışmalarla kayıp olan 7 çocuğu buldu. Çalışmalar kapsamında okul çevreleri ve iş yerleri denetlendi. Bulunan çocuklar ailelerine veya yurda teslim edildi.
Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, 3 ayrı mahallede gerçekleşen kablo hırsızlıklarının şüphelisi M.İ. (21) uyuşturucu kullandığı sırada ekipler tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında çeşitli suçlardan adli işlem başlatılırken, 9 yıl hapis cezası bulunması nedeniyle Akhisar Süleymanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Çanakkale'de 2024 yılında orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar, alınacak tedbirler, yangına müdahalede yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman kapasitesinin görüşüldüğü orman yangınlarıyla mücadele toplantısı Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki genç arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Olay amatör kamera tarafından kaydedildi. Ailelerin de karıştığı olayda, sokaktan geçen diğer vatandaşlar gençleri ayırmak zorunda kaldı.
Afyonkarahisar'da cezaevi firarisi, saklandığı babasının evinde yakalanacağını anlayarak çıktığı çatıdan diğer binalara atlayarak kaçmaya çalışsa da polise yakalandı. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Z.D., kısa süreli bir kovalamaca sonrası gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?