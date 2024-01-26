 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar - Son Dakika
Üye Girişi

Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yemek siparişi veren 3 kişi, siparişleri gelmeyince sipariş verdikleri dükkanı kurşun yağmuruna tuttu.

Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
26.01.2024 - 20:57,  Güncelleme: 21:22
Abone Ol

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yemek siparişi veren 3 kişi, siparişleri gelmeyince sipariş verdikleri dükkanı kurşun yağmuruna tuttu. Kırılan camlar nedeniyle yaralanan dükkan sahibi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Kapaklı'da Yemek Siparişi Vermeyenlere Kurşun Yağmuru

YEMEK SİPARİŞLERİ GELMEYİNCE DÖNERCİYE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan bir dönercide meydana geldi. İddiaya göre yemek siparişi veren 3 şahıs, yemekleri gelmeyince dönercinin olduğu yere gelerek pompalı tüfekle ateş açtı.

Kırılan camlar nedeniyle başından yaralanan dükkan sahibi C.K, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Tekirdağ Kapaklı'da Yemek Siparişi Vermeyenlere Kurşun Yağmuru
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Mustafa Kapakli: Aklındaysa kapında.. Yanıtla 0 1

Cumhuriyet Mahallesi, Vatan Caddesi, Tekirdağ, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar - Son Dakika


22:35
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57
Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33
UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44
ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40
Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41
CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti

Son Dakika
22:35 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33 UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44 ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40 Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41 CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 22:53:05. #1.13#
SON DAKİKA: Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement