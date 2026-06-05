Tekirdağ'da Zehir Tacirlerine Operasyon - Son Dakika
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Tekirdağ'da Zehir Tacirlerine Operasyon

Tekirdağ\'da Zehir Tacirlerine Operasyon
05.06.2026 11:19
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Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcıları olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çorlu ilçesinde özellikle Kore Mahallesi başta olmak üzere 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Cemaliye, Rumeli ve Kapalı Yıldızkent mahallelerinde yeni faaliyet alanları oluşturmaya çalışan şüphelilerin kullandığı adresler tek tek tespit edildi. Yapılan aramalarda 3 bin 289 adet sentetik ecza, 20 bin 212 kullanımlık peçeteye emdirilmiş bonzai hammaddesi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 950 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin sokak sokak, gece gündüz kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Tekirdağ, Narkotik, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Zehir Tacirlerine Operasyon - Son Dakika

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