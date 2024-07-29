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Tekirdağ'daki fabrika yangını söndürüldü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangın, 3.5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında çıkan yangın, 3.5 saat sonunda kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan ve fabrikayı küle çeviren yangına 16 itfaiye aracı, 54 itfaiye personeli, Hayrabolu Belediyesi ve çiftçilere ait 28 tanker ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1 TOMA ile müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangını gören fabrika sahibi Ş.E. ise olay yerinde fenalaştı. Ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapılan Ş.E, bir süre gözlem altında tutuldu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.