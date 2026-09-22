Tekirdağ Ergene'de panelvan ve otomobilin çarpışmasıyla 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Ergene'de panelvan ve otomobilin çarpışmasıyla 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

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Tekirdağ Ergene\'de panelvan ve otomobilin çarpışmasıyla 2\'si çocuk 6 kişi yaralandı
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Ergene'ye bağlı Velimeşe Mahallesi'nde Kapaklı-Ergene yolunda üst geçit yakınlarında panelvan ile otomobil çarpıştı, kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İlk müdahale sonrası yaralılar Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde Kapaklı-Ergene yolunda üst geçit yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.E. idaresindeki 34 BP 9324 plakalı panelvan ile S.D. yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 2 çocuğun da bulunduğu öğrenildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ Ergene'de panelvan ve otomobilin çarpışmasıyla 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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