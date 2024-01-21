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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Emiryakup Mahallesi'nde Ayşe Topal'a ait müstakil evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak evde maddi hasar meydana gelerek kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.

Tekirdağ\'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
21.01.2024 - 17:25,
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Hayrabolu ilçesi Emiryakup Mahallesi'nde Ayşe Topal'a ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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