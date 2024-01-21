Tekirdağ\'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Hayrabolu ilçesi Emiryakup Mahallesi'nde Ayşe Topal'a ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ