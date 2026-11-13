Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde fırtına tarım yapılarını vurdu, bir sera uçtu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde fırtına tarım yapılarını vurdu, bir sera uçtu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ\'ın Malkara ilçesinde fırtına tarım yapılarını vurdu, bir sera uçtu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına, Alaybey Mahallesi'nde bir serayı uçurup saman balyalarını devirdi; Karaiğdemir Mahallesi'nde de bir sundurma kırıldı. Olaylarda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

Tekirdağ'da etkili olan fırtına, Malkara ilçesinde hasara yol açtı. Bir sera yerinden sökülerek uçtu, saman balyaları devrildi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına, Malkara ilçesinin kırsal mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Alaybey Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir sera yerinden çıkarak uçtu. Aynı bölgede bulunan saman balyaları da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi. Fırtınanın etkili olduğu bir diğer adres ise Karaiğdemir Mahallesi oldu. Mahallede bulunan bir sundurma, şiddetli rüzgarın etkisiyle kırıldı.

Akşam saatlerinde yaşanan olaylarda tarımsal faaliyetlerde kullanılan yapılar zarar görürken, fırtınanın oluşturduğu hasar dikkat çekti. Olaylarda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerHava Durumu3. SayfaTekirdağFırtınaFırtınaMalkaraGüncelTarımYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Romantizmin böylesi Herkes servet harcarken o bakın ne yaptı Romantizmin böylesi! Herkes servet harcarken o bakın ne yaptı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
Madrid’deki galada Can Yaman’ın ten rengi yorum yağmuruna tutuldu Madrid'deki galada Can Yaman'ın ten rengi yorum yağmuruna tutuldu
Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Ekrem İmamoğlu ’yargılayacağım’ sözünü savundu: Mecazi anlamda söyledim Ekrem İmamoğlu 'yargılayacağım' sözünü savundu: Mecazi anlamda söyledim
23:24
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
22:24
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye
Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
22:08
İstanbul’u lodos vurdu İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
20:52
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır’ı olur
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur
20:52
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta’dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta'dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
20:42
BAE’de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
BAE'de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 00:09:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde fırtına tarım yapılarını vurdu, bir sera uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android