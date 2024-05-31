Tekirdağ Kapaklı'da 2 Tonluk Su Deposu Çalındı, 2 Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da 2 Tonluk Su Deposu Çalındı, 2 Hırsız Yakalandı

Tekirdağ Kapaklı\'da 2 Tonluk Su Deposu Çalındı, 2 Hırsız Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir bağ evinden çalınan 2 tonluk su deposu, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla ele geçirildi. Hırsızlık olayıyla ilgili olarak O.K. ve F.S. isimli şahıslar gözaltına alınırken, Ü.P. isimli hırsızın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, su deposu bir hurdacıda bulunarak sahibine teslim edildi.

31.05.2024 14:26
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Tekirdağ Kapaklı'da bulunan bir bağ evinden 2 tonluk su deposu çalan 3 şahıstan 2'si polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yaşanan hırsızlık olayı, Kapaklı ilçesi Ömer Halisdemir Mahallesi 1073. Sokakta meydana geldi. A.D. isimli vatandaş, bağ evinden 2 tonluk su deposunun çalındığını polis ekiplerine bildirdi.

Konuyla ilgili saha çalışması gerçekleştiren ekipler, 2 tonluk su deposunu çalanların O.K., F.S. ve Ü.P olduğunu belirledi. Hırsızları yakalamak için çalışma gerçekleştiren ekipler, O.K. ve F.S'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hurdacı hakkında işlem yapıldı

Ayrıca bahse konu su deposu bir hurdacıda ele geçirildi. Hurdacı sahibi R.G.'ye suç eşyasını almaktan işlem yapılırken Ü.P. isimli hırsızın yakalama çalışması devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kapaklı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da 2 Tonluk Su Deposu Çalındı, 2 Hırsız Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da 2 Tonluk Su Deposu Çalındı, 2 Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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