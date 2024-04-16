Tekirdağ Kapaklı'da Araç Üst Geçidin Direğine Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ Kapaklı'da Araç Üst Geçidin Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Tekirdağ Kapaklı\'da Araç Üst Geçidin Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, üst geçidin direğine çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

16.04.2024 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, üst geçidin direğine çarptı. Yaşanan olayda araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, Kapaklı Vahit İnce Üst Geçidi'nde meydana geldi. Kapaklı'dan Çerkezköy yönüne doğru seyir halinde olan Kazım Y. kontrolündeki 59 AFP 668 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak üst geçidin direğine çarptı. Olayın şiddetiyle kaza yapan otomobilden fırlayan tekerlek karşı şeritte ilerleyen araca çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Direğe çarpan otomobilde bulunan Kazım Y. ve P.Ş. yaralanırken kaza yapan araçtan fırlayan tekerleğin çarptığı otomobilde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulans ile Kazım Y. Kapaklı Devlet Hastanesine, P.Ş. ise Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yol trafiğe açıldı

Kazada kullanılmaz hale gelen aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yapılan temizlik sonrası yol trafiğe açıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da Araç Üst Geçidin Direğine Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalarda Bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalarda Bulundu
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
14:19 BAE’de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi BAE'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi
12:13 Başkanlık katında jakuzi mi var Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi’nden çok özel kareler Başkanlık katında jakuzi mi var? Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi'nden çok özel kareler
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:50 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı Masada üç önemli konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı! Masada üç önemli konu başlığı var
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
16:23 Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi’yi İkna etmeye çalışacağım Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi'yi İkna etmeye çalışacağım
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:36 Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 19:12:58. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da Araç Üst Geçidin Direğine Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement