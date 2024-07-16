Tekirdağ Kapaklı'da Hastane Önünde Silahlı Çatışma: 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ Kapaklı'da Hastane Önünde Silahlı Çatışma: 2 Şahıs Yakalandı

Tekirdağ Kapaklı'da iki şahıs arasında çıkan tartışma, hastane önünde silahlı çatışmaya dönüştü. Polis ekipleri olaya müdahale ederek şahısları yakaladı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 4 adet mermi ele geçirildi. Ayrıca, gözaltına alınan A.K. hırsızlık suçundan aranıyordu.

16.07.2024 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Kapaklı'da hastane önünde tabancaya birbirlerine ateş eden 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesinde A.K. ve E.Ö.B. isimli iki şahıs arasında tartışma yaşandı. Ardından olay yerinden uzaklaşan iki şahıs, Kapaklı Devlet Hastanesi önünde tekrardan karşılaştı. Şahıslar arasındaki tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya döndü.

İki adet tabanca ele geçirildi

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine gelen polis ekipleri, A.K. ve E.Ö.B'yi yakalayarak üstlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 4 adet mermi ele geçirildi.

Hırsızlık suçundan aranması olduğu anlaşıldı

Olay ile ilgili E.Ö.B. isimli şahıs hakkında işlem başlatılırken, A.K. isimli şahsın Tekirdağ 5. Asliye Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranması olduğu anlaşılması üzerine gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kapaklı, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da Hastane Önünde Silahlı Çatışma: 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:41 ÖSYM’den emsal niteliğinde karar Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
09:14 Hulusi Akar’dan “3. Dünya Savaşı çıkar mı“ sorusuna tedirgin eden yanıt Hulusi Akar'dan "3. Dünya Savaşı çıkar mı?" sorusuna tedirgin eden yanıt
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
00:23 Özel Harekat Başkanı’nın Bahçeli’nin elini öpmesi Ankara’yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli Özel Harekat Başkanı'nın Bahçeli'nin elini öpmesi Ankara'yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, sürücünün kucağında yolculuk etti
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
11:02 Bunu kimse beklemiyordu Mourinho’nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig’den talip var Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig'den talip var
10:45 Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun’a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses
10:40 Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti Fiziğini gören sessiz kalamadı Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti! Fiziğini gören sessiz kalamadı
10:33 Umman’ın başkenti Maskat’ta bir cami yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Umman'ın başkenti Maskat'ta bir cami yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
10:16 Plaj görevlisi önce uyardı sonra silahını çekip sahili kana buladı Plaj görevlisi önce uyardı sonra silahını çekip sahili kana buladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 12:02:01. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da Hastane Önünde Silahlı Çatışma: 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement