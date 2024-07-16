Tekirdağ Kapaklı'da Hastane Önünde Silahlı Çatışma: 2 Şahıs Yakalandı

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Tekirdağ Kapaklı'da hastane önünde tabancaya birbirlerine ateş eden 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesinde A.K. ve E.Ö.B. isimli iki şahıs arasında tartışma yaşandı. Ardından olay yerinden uzaklaşan iki şahıs, Kapaklı Devlet Hastanesi önünde tekrardan karşılaştı. Şahıslar arasındaki tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya döndü.

İki adet tabanca ele geçirildi

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine gelen polis ekipleri, A.K. ve E.Ö.B'yi yakalayarak üstlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 4 adet mermi ele geçirildi.

Hırsızlık suçundan aranması olduğu anlaşıldı

Olay ile ilgili E.Ö.B. isimli şahıs hakkında işlem başlatılırken, A.K. isimli şahsın Tekirdağ 5. Asliye Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranması olduğu anlaşılması üzerine gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ