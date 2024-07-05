Tekirdağ Kapaklı'da Motosikletlere Yönelik Denetim: 91 Bin 317 Lira Cezai İşlem Uygulandı

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Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletli şahıslara yönelik düzenlenen denetimde 91 bin 317 lira ceza kesildi.

Yapılan denetim, 4 Temmuz Perşembe günü saat 20.00 ile 22.00 arası Kapaklı Vatan Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, 145 şahsın GBT sorgusu yapılırken 84 motosiklet kontrol edildi.

Yapılan kontrollerin ardından 17 motosiklete 91 bin 317 lira para cezası uygulanırken 2 motosiklet trafikten men edildi.

Vatan Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimin ardından açıklamada bulunan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Gazi Aksoy, "4 Temmuz Perşembe günü Vatan Caddesi üzerinde gerçekleştirdiğimiz denetimde 10 personelimiz görev aldı. Yapılan denetimde 17 motosiklete 91 bin 317 lira cezai işlem uygulanırken 2 motosiklet trafikten men edildi" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ