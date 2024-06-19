Tekirdağ Malkara'da Bağ Evinde Yangın Çıktı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan bağ evinde yangın çıktı. Çıkan yangında bağ evi ve yanında bulunan 2 dönüm buğday tarlası kül oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Elmalı Mahallesi Kale Altı mevkiinde bulunan Hüseyin Ç.'ye ait bağ evinde (konteyner) yangın çıktı. Çıkan yangında rüzgarına etkisiyle alevler bölgede bulunan Muhammer Ş.'ye ait 2 dönümlük buğday tarlasına da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine Malkara itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler hareket etti. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın sonucunda bağ evi ve yanan ekili buğday tarlası ekiplerin müdahalesi ile ormanlık alan sıçramadan söndürüldü. Ekipler tarafından yangının çıkış nedenini araştırıyor. - TEKİRDAĞ