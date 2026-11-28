Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonet ile patpat olarak bilinen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çavuşköy Mahallesi'nde meydana geldi. E.İ. (24) idaresindeki 59 AFG 222 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen O.Ç. (31) yönetimindeki patpata arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tarım aracı, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, patpatta yolcu olarak bulunan B.Ç. (13) isimli çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan kamyonet ve patpat sürücüleri, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.