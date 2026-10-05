Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 80 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 80 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ Marmaraereğlisi\'nde 80 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda yaklaşık 80 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda şüpheli araçların Yeniçiftlik Mahallesi'ne geldiği belirlendi. Ekipler tarafından durdurulan 2 otomobilde ve araçlarda bulunan şüphelilerin üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda yaklaşık 80 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparatlar bulundu. Olayla ilgili E.K. ve H.D. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
MarmaraereğlisiJandarma3. SayfaTekirdağGüvenlikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 80 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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