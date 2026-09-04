Tekirdağ merkezli dolandırıcılık çetesine operasyon, 20 tutuklama - Son Dakika
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Tekirdağ merkezli dolandırıcılık çetesine operasyon, 20 tutuklama

Tekirdağ merkezli dolandırıcılık çetesine operasyon, 20 tutuklama
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Sosyal medyada 'yüksek kazanç' vaadiyle 426 kişiyi 994 milyon TL dolandıran suç örgütüne Tekirdağ merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı. Şüphelilerin sahte uygulamalarla yatırım görüntüsü altında paraları paravan şirketlere aktardığı belirlendi.

Sosyal medya üzerinden "yüksek kazanç" vaadiyle 426 vatandaşı toplam 994 milyon TL dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik Tekirdağ merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşları sosyal medya üzerinden "yüksek kazanç" vaadiyle dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si tutuklanırken, şüphelilerin 426 vatandaşı toplam 994 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlara dünya borsaları ve kripto para piyasalarında yatırım yaparak yüksek kazanç elde edebilecekleri yönünde vaatlerde bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin ikna ettikleri kişileri, kurdukları sahte ve casus nitelikli mobil uygulamalara üye yaptıkları tespit edildi. Uygulamalarda gerçek yatırım platformlarını andıran aldatıcı ara yüzler, kazanç gösteren grafikler ve çeşitli hileli temalar kullanıldığı ortaya çıktı.

426 vatandaş 994 milyon TL mağdur edildi

Şüphelilerin bu yöntemlerle mağdurların paralarını "yatırım" adı altında kontrol ettikleri 21 ayrı paravan şirket hesabına yatırmalarını sağladıkları belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütünün 426 vatandaşı toplam 994 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

Şüphelilerin kullandığı şirketlerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise toplam 4 milyar 234 milyon TL işlem hacmi oluştuğu belirlendi.

14 ilde eş zamanlı operasyon

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 şüpheliye yönelik 14 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal, paravan şirketlere ait kuruluş evrakları, noter belgeleri ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

20 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 28 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralarında suç örgütü yöneticisi olduğu değerlendirilen kişilerin de bulunduğu 20 şüpheli ise "Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" ile "örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yapma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ merkezli dolandırıcılık çetesine operasyon, 20 tutuklama - Son Dakika

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