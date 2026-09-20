Tekirdağ merkezli eş zamanlı kurşunlama operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ merkezli eş zamanlı kurşunlama operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ merkezli eş zamanlı kurşunlama operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ merkezli 4 ilde iş yeri ve ikamet kurşunlama olaylarına yönelik operasyonda 8 şüpheli tutuklandı, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerin 16 ayrı suç eylemiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Tekirdağ'da iş yeri ve ikamet kurşunlama olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen organize suç yapılanmasına yönelik Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli tutuklandı, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, iş yeri ve ikamet kurşunlama olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen organize suç yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Tekirdağ, İstanbul, Ankara ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, başka bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan 8 şahıs ile gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 16 ayrı suç eylemiyle bağlantılarının tespit edildiği, operasyonlarda suç unsuru niteliğinde çeşitli materyallerin ele geçirildiği bildirildi.

Adli işlemlerin ardından 8 şüpheli tutuklanırken, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Emniyet ekiplerinin Tekirdağ genelinde suçun önlenmesi ve suç unsurlarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ merkezli eş zamanlı kurşunlama operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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