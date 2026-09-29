Tekirdağ Muratlı'da 40-50 kamyon sanayi atığı birikti, tarım zarar gördü - Son Dakika
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Tekirdağ Muratlı'da 40-50 kamyon sanayi atığı birikti, tarım zarar gördü

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Tekirdağ Muratlı\'da 40-50 kamyon sanayi atığı birikti, tarım zarar gördü
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Ballıhoca Mahallesi'nde yaklaşık 2,5 yıldır süren atık krizinde kaçak dökülen sanayi atıkları 40-50 kamyona ulaştı. Koku ve kimyasal etkiler mahalle sakinleriyle üreticileri etkilerken, ayçiçekleri ağustos başında erken biçiliyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Ballıhoca Mahallesi'nde yaklaşık 2,5 yıldır süren atık krizinde durum daha da vahim bir hal aldı. Yol kenarlarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dökülen sanayi atıklarının miktarı katlanarak artarken, bölgeden yükselen yoğun koku hem mahalle sakinlerini hem de üreticileri canından bezdirdi.

Daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve yerel yönetimlere yapılan başvurulara rağmen somut bir adım atılmadığını belirten Ballıhoca Mahallesi Muhtarı Şaban Topçuoğlu, sahadaki son durumu gözler önüne serdi. Yetkililerin bariyer önlemine rağmen kaçak döküm yapan şahısların tarla yollarını kullanarak alanı kirletmeye devam ettiğini söyleyen Topçuoğlu, felaketin boyutunu şu sözlerle anlattı: "Bugün yine atık dökülen alandayız. Daha önce şikayetlerimiz üzerine bir ara ilgilendiler, Karayolları ana yola bariyer kurdu geçmesinler diye. Ancak kaçak döküm yapanlar bu kez meradan ve tarla yollarından dolanarak burayı yine bu hale getirdiler. Burada sanıyorum ki alüminyum fabrikalarının atıkları ile demir döküm tesislerinden çıkan kömür tozları var. Yeni kamyonlarla tekrar döküm yapmışlar. Kaymakamlık ve belediyenin haberi var; Karayolları 'kaldıracağız' dedi ama bir türlü gelip temizlemediler. İlk başlarda 8-10 kamyon atık varken şu an 40-50 kamyon pislik birikti."

Tarımsal ürünler yanıyor, köy koku altında

Kimyasal içerikli olduğu değerlendirilen atıkların sadece çevreyi kirletmekle kalmadığını, bölgedeki tarımsal üretime de ağır darbeler vurduğunu vurgulayan muhtar Topçuoğlu, tarlalardaki ürünlerin kokudan ve kimyasal reaksiyonlardan zarar gördüğünü ifade ederek, "Atıkların yaydığı koku ve etkiler nedeniyle eylül ayında biçilmesi gereken gündöndüler (ayçiçekleri) henüz ağustosun başında erken biçilmek zorunda kalıyor. Atık alanına yakın tarlalardaki buğday ve gündöndüler koku ve gazlar nedeniyle adeta yanıyor. Rüzgar ters estiğinde gece köyün içinde dahi durulmuyor, kokudan yatılmıyor" dedi.

"Güneş enerjili kapan ve kamera sistemleri kurulsun"

Geceleri nöbet tutmalarına rağmen kaçak döküm yapan failleri bir türlü yakalayamadıklarını belirten Ballıhoca sakinleri ve Muhtar Topçuoğlu, yetkililere acil önlem çağrısını yineleyerek, "Biz bu takipten bıktık ama yetkililer ilgilenmiyor, yazık günah! Karayollarına zorla bariyer koydurduk ama yetmiyor. Buraya güneş enerjisiyle çalışan kameralar ve araçları durduracak kapanlar kurulabilir. Tek isteğimiz bu pisliğin bir an önce buradan temizlenmesi ve bu katliamın son bulmasıdır" dedi.

Bölge halkı, yaşam alanlarını ve tarım arazilerini tehdit eden tonlarca tehlikeli atığın bir an önce kaldırılması ve faillerin adalet önüne çıkarılması için yetkililerden somut adımlar bekliyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ Muratlı'da 40-50 kamyon sanayi atığı birikti, tarım zarar gördü - Son Dakika
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