Tekirdağ Muratlı\'da kuru ot ve çalıları saran yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Tekirdağ Muratlı'da kuru ot ve çalıları saran yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gölet yakınındaki açık alanda akşam saatlerinde kuru ot ve çalıların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İlçeye bağlı Yeşilsırt Mahallesi'nde, gölet yakınlarındaki açık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Akşam saatlerinde kuru otlar ve çalıların tutuşmasıyla başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazide konuşlanan itfaiye ekipleri, alevlerin civar alanlara sıçramaması için yoğun bir müdahale başlattı. Ekiplerin hortumlarla alevlere müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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