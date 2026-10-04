Tekirdağ Saray'da iki ayrı olayda ele geçirilen bonzai 32,5 gramı buldu - Son Dakika
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Tekirdağ Saray'da iki ayrı olayda ele geçirilen bonzai 32,5 gramı buldu

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Tekirdağ Saray\'da iki ayrı olayda ele geçirilen bonzai 32,5 gramı buldu
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Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kadının üzerinde 9,2 gram bonzai ve 1 sentetik ecza hapı kapsülü, 30 Eylül'deki uygulamada 4 şüphelinin üzerinde 23,3 gram bonzai ele geçirdi. Olaylarda toplam 32,5 gram bonzai bulunurken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerince iki ayrı olayda toplam 32,5 gram bonzai ele geçirildi.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, M.S. isimli kadının üzerinde yapılan aramada 9,2 gram bonzai maddesi ile 1 adet sentetik ecza hapı kapsülü ele geçirildi. Şüpheli hakkında TCK'nın 191. maddesi kapsamında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı

30 Eylül'de yapılan narkotik uygulamalarında ise Yeğen Caddesi'nde E.F.A., B.Ö., A.B.I. ve İ.Ö. isimli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 23,3 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Her iki olayla ilgili şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Emniyet ekiplerinin Saray genelinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik denetim ve çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ Saray'da iki ayrı olayda ele geçirilen bonzai 32,5 gramı buldu - Son Dakika
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