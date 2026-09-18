Tekirdağ Süleymanpaşa\'da seyir halindeki araç Muratlı Kavşağı\'nda alev aldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki bir araç, Muratlı Kavşağı'nda alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, şehir merkezine giriş istikametindeki Muratlı Kavşağı'nda meydana geldi. Seyir halindeki araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracını durdururken, kısa süre sonra araç alev almaya başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, yangına yangın tüpleriyle müdahale ederek alevlerin büyümesini önlemeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.