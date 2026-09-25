Tekirdağ Süleymanpaşa\'da tarlaya zorunlu inen eğitim uçağında 2 kişi hafif yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağındaki 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim uçuşu yaptığı öğrenilen uçak, henüz belirlenemeyen nedenle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçaktaki 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.