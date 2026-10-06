Tekman Belediyesi aracı Erzurum-Pasinler karayolunda devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekman Belediyesi aracı Erzurum-Pasinler karayolunda devrildi, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekman Belediyesi aracı Erzurum-Pasinler karayolunda devrildi, 2 kişi yaralandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum-Pasinler karayolunda sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Tekman Belediyesi'ne ait resmi araç kontrolden çıkarak devrildi, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzurum- Pasinler karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan belediye aracı devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Erzurum - Pasinler karayolunda meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, Tekman Belediyesi'ne ait resmi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarına savrularak ters döndü.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahale, kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Yetkililer, bölgede devam eden yağışlar nedeniyle sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: İHA
Hava DurumuAcil DurumOtomobil3. SayfaPasinlerErzurumTekmanGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk Asker kurşuna dizilecek ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor 300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Trump’ın eski sözcüsü Karoline Leavitt’in yeni adresi belli oldu Trump'ın eski sözcüsü Karoline Leavitt'in yeni adresi belli oldu
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
14:28
Ronaldo’dan Jorge Jesus’a tarihi rest
Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest
14:22
Okan Buruk’tan bomba Batrakov kararı
Okan Buruk'tan bomba Batrakov kararı
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 14:46:37. #7.13#
SON DAKİKA: Tekman Belediyesi aracı Erzurum-Pasinler karayolunda devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei