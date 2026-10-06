Tekman Belediyesi aracı Erzurum-Pasinler karayolunda devrildi, 2 kişi yaralandı

Erzurum- Pasinler karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan belediye aracı devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Erzurum - Pasinler karayolunda meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, Tekman Belediyesi'ne ait resmi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarına savrularak ters döndü.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahale, kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Yetkililer, bölgede devam eden yağışlar nedeniyle sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyardı.