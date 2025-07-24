Köprünün altından geçen tekneyi fark etmeden denize atlayan adam, olası bir faciadan saniye farkıyla kurtulurken; o anlar kameralarca kaydedildi.
Sosyal medyada yürekleri hoplatan bir video viral oldu. Söz konusu videoda bir kişinin köprüden denize atladığı görüldü.
Kişinin denize atladığı sırada köprünün altından bir teknenin geçtiği görüldü. Söz konusu kişi saniyelerle feci bir ölümden kurtuldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekneyi fark etmeden köprüden atladı! Ölümden kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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