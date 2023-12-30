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Teknik serviste panik anları: Telefon bataryasının patlama anı kamerada - Son Dakika
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Teknik serviste panik anları: Telefon bataryasının patlama anı kamerada

Kahramanmaraş'ta tamire getirilen cep telefonunun bataryası patladı. Büyük bir paniğin yaşandığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Telefonun bataryasının değiştirileceği sırada, batarya alev aldı. İş yeri yetkilisi ve müşteriler yaşadıkları panikle kendilerini dışarı attı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Teknik serviste panik anları: Telefon bataryasının patlama anı kamerada
30.12.2023 - 16:48,
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Teknik serviste panik anları: Telefon bataryasının patlama anı kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tamire getirilen cep telefonunun bataryası patladı. Büyük bir paniğin yaşandığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesinde bulunan teknik servisinde meydana geldi. Bir kişi, cep telefonu bataryasının değiştirilmesi için teknik servise başvurdu. Telefonun bataryasının değiştirileceği sırada, batarya alev aldı. İş yeri yetkilisi ve içeride bulunan müşteriler yaşadıkları panikle kendilerini dışarı attı.

Telefon bataryasından çıkan dumanlar bir süre sonra iş yerini kapladı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı iş yerinde alev alan batarya söndürüldü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İşyeri sahibi Mikail Tatar, "O anki yaşadığımız korku bize yetti zaten. Bana zararı olabilirdi, gözlerime zararı olabilirdi ve onun içerisinde çok zehirleyici bir madde var içerisinde dumanı. İş yerimiz yanabilirdi, siz bunu evde de yaşayabilirdiniz. O yüzden telefonunuzu teknik serviste en iyi şekilde bakımını kontrol ettirerek yapınız. Telefonunuzun bakımını aksatmayın" dedi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Cep Telefonu, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Teknik serviste panik anları: Telefon bataryasının patlama anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teknik serviste panik anları: Telefon bataryasının patlama anı kamerada - Son Dakika
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