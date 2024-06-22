Tel Aviv'de Binlerce Gösterici Erken Seçim İstedi

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de binlerce hükümet karşıtı gösterici erken seçim çağrısı yaptı, caddeleri ateşe verdi.

İsrail'de hükümet karşıtı gösteriler şiddetleniyor. Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini istemeyen binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv'de Kirya Askeri Üssü ve Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi genel merkezinin önünde toplandı. Netanyahu'ya tepki gösteren İsrailliler esir anlaşmasının imzalanmasını talep ederken, erken seçim çağrısı yaptı. İsrail başbakanının Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü politikayı protesto eden göstericiler caddeleri ateşe verdi. Seçim çağrısı yapan İsraillilere müdahale eden polis hükümet karşıtı slogan atan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. - TEL AVİV