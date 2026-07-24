Tel Köyü'nde İnfazlar ve Tansiyon Yükseliyor

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde 4 Filistinlinin infaz edildiği Tel köyünde Filistinliler ve yasa dışı İsrailli yerleşimciler arasında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 2'ye yükseldi. İsrail ordusu, Nablus'taki bir hastaneye baskın düzenleyerek 2 Filistinliyi gözaltına alırken, İsrailli yerleşimciler Nablus ve çevresindeki bölgelerde Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı.

İsrail'in işgalini sürdürdüğü Batı Şeria'da Filistinlilerin infaz edilmesinin ardından yaşanan gerginlikte tansiyon yükselmeye devam ediyor. Nablus kentinin güneybatısında bulunan Tel köyünde İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin, aynı aileden 4 kişiyi yakın mesafeden ateş ederek infaz ettiği olaylarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 2'ye yükseldi. Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerden birinin İsrailli bir yerel güvenlik görevlisi, diğerinin ise İsrailli bir asker olduğunu açıkladı. Olayda ayrıca 2 İsrailli ve 4 Filistinlinin daha yaralandığı kaydedildi.

Filistinli kaynaklar, olayda yaralanan bir kişinin Nablus Uzman Hastanesi'ne sevk edildiğini ve İsrail ordusunun buraya baskın düzenleyerek yaralı kişiyi ve kardeşini gözaltına aldığını bildirdi. Hastanenin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dani el-Masri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İsrail güçleri hastaneyi kuşattı, acil servise baskın düzenledi, sağlık çalışanlarına saldırdı, doktor ve hemşireleri kelepçeledi ve iki kardeşi gözaltına aldı" dedi.

Yerleşimciler, Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı

Tel köyündeki olayın ardından yasa dışı İsrailli yerleşimciler ve İsrail ordusunun, bölgedeki ve çevre köylerdeki saldırıları artırdığı belirtildi. Yerleşimciler, Nablus'un güneyinde bulunan İsrail ordusuna ait bir karakol yakınlarında Filistinlilere ait bir ambulansa saldırdı.

İsrailli yerleşimcilerin ayrıca Nablus yakınlarındaki Avrif köyü çevresinde Filistinli bir gence saldırdığı, bir taş ocağındaki ekipmanları ateşe verdiği ve köydeki bazı evleri yakmaya çalıştığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, İsrailli yerleşimcilerin El-Halil kenti yakınlarındaki Masafer Yatta bölgesinde de Filistinlilere ait zeytinliklere girerek 50'den fazla ağacı kökünden söktüğünü ve çiftçilerin arazilerine zarar verdiğini aktardı.

Surra köyünde ise Filistinlilere ait evlerin, sivil araçların ve tarım arazilerinin ateşe verildiği bildirildi. Filistin Sivil Savunması, Nablus yetkilileri ve bölge halkının desteğiyle buradaki yangınların büyük bir kısmının kontrol altına alındığını açıkladı.

Kaynaklar, İsrail ordusunun ise Batı Şeria'daki Kalkilya kentinde baskınlar düzenlediğini belirtti. Olaylarda herhangi bir gözaltı veya yaralanmaya ilişkin kesin bilgi paylaşılmadı.

Filistin Yönetimi'nden Tel Aviv'e tepki

Filistin Yönetimi, İsrailli yerleşimcilerin Filistin halkına yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail hükümetini bölge halkına karşı işlenen suçlardan sorumlu tuttu. Açıklamada, Filistin halkına yönelik bu suçların ve günlük ihlallerin sürmesinin, işgal altındaki Batı Şeria'yı patlamanın eşiğine getirdiği uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın bölgede daha fazla yasa dışı yerleşim noktası kurulması ve bu bölgelerin sözde yasallaştırılmasına yönelik kararları da kınandı.

Açıklamada, Batı Şeria genelinde İsrail güçlerinin artırılması, baskınların yoğunlaştırılması ve Nablus ile çevresine abluka uygulanmasına ilişkin adımlar da eleştirildi.

Hizbullah'tan Tel köyündeki olaylara tepki

Lübnan'daki Hizbullah'tan da Batı Şeria'daki yerleşimci saldırılarına tepki geldi. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Tel köyündeki Filistinlilere destek mesajı verilirken, "İsrail işgali ve yerleşimcileri, Filistin halkının iradesini kıramayacak ve onları haklarını, topraklarını ve kutsal değerlerini savunmaktan alıkoyamayacaktır" ifadelerine yer verildi.