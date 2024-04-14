Antalya\'da teleferik kazasıyla ilgili değerlendirmeler

Antalya Makina Mühendisleri Odası Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Atmaca, teleferik kazasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atmaca, "Mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasından sonra artık teknik olarak daha fazla konuşma vakti. Bu tip kaldırma iletme ekipmanlarında eğer bakımlar zamanında ve olması gerektiği şekliyle yapılmışsa ve yılda bir kez yapılması gereken periyodik kontroller de yapılmışsa, kaza yaşanma olasılığı hemen hemen yok denebilecek düzeye kadar düşüyor. Böyle bir kaza olduysa o zaman bakım da yapılmışsa ya bakımda eksik bir şeyler bırakılmıştır veya periyodik kontrol sırasında bu eksikliklerin bırakıldığı tespit edilememiş anlamı taşıyor" dedi.
'BAKIMDA NOKSANLIK OLMASAYDI, BU OLAY YAŞANMAYACAKTI'
Yanık kokusundan bahsedildiğine dikkat çeken Atmaca, "Bu bir sıkışma olasılığını gösteriyor. Metalin metale sürtünme olasılığını gösteriyor. Bu çelik halatlar üzerinde ilerleyen bir kabin. Hiçbir kabinin halattan çıkmadığını görüyoruz. Demek ki bir yerde bu makaralarda, makaraların üzerindeki kauçuk bir zemin var. Bunların yapısına bakmak lazım. Acaba bunlar duruyor mu? Çelik çeliğe sürtme gibi bir alevlenme, bir ısınma oldu mu? Yanık kokusu bunu gösteriyor. Bir sıkışma olmuşsa tabii ki halat gerilmiştir. Kesinlikle kesici tertibat kesmiştir. Ama o anda direğe binen yüksek ağır yük civataların kesilmesine ve tamamen kopmasına neden olabilir. Peki bu civatalar kopmalı mıydı? Bu civataların tahribatsız muayeneleri, olması gerektiği zaman yapıldı mı? Bilirkişiler bakım dosyalarını inceleyecek. Periyodik kontrolleri inceleyecek. Olay yerindeki bulguları birleştirecekler ve buna göre bir kanaate varacaklar. Ama gördüğümüz şu. Eğer bakımda herhangi bir noksanlık olmasaydı, kesinlikle bu olay yaşanmayacaktı" diye konuştu.
'PERİYODİK BAKIMLAR PİYASANIN VİCDANINA TERK EDİLMEMELİ'
19 Şubat-4 Mart arasında teleferiğe yapılan bakımın yeterli olup olmadığını da değerlendiren Atmaca, şöyle konuştu:
"Her türlü makinenin bakımı için yeterli süreyi tanımak gerekiyor. Kaldı ki teleferik gibi bir tesisat mekanik ve elektrik aksamı çok yüksek olan sistemler. Bu sistemlerin bakımlarının çeşitli periyotları var ve nasıl yapılacağı, TSE 1709'da tanımlı. Aylık bakımlar var. Yakın zamanda ağır bakımı dediğimiz yıllık bakımı da yapılmış. Yıllık bakımda civataların, kaynakların dayanımlarına da bakmak gerekiyor. Acaba bir gevşeme var mı? Bir deformasyon var mı? Bunun dışında paslanma veya korozyon var mı? Çelik halatlar üzerinde herhangi bir deformasyon var mı? Bakın bunların bir gözle tespiti var, bir de tahribatsız malzeme muayenesi dediğimiz yöntem var. Bunu bakımcı firma yapamaz. Bunu üçüncü taraf muayene kuruluşu dediğimiz, bu konuda akredite bir şirketin yapması lazım. Hepsinden öte yıllık periyodik kontrol lazım. Bu bakımların gerçekten olması gerektiği gibi yapılıp yapılmadığını gösteren yıllık muayeneler. Bunların da kesinlikle kamusal bir denetim mekanizması içinde olmasını öneriyoruz. Piyasanın vicdanına terk edilmemeli."
KAPIYA 'GİRİLEMEZ' ŞERİDİ ASILDI
Teleferik kazası sonrasında Tünektepe teleferik hattı girişine, emniyet ekipleri tarafından 'Girilemez' şeridi asıldı. Teleferik kazasından haberdar olmayıp gelen turistlerin ise durumun anlatılmasından sonra döndükleri görüldü. Rusya'dan tatil için Antalya'ya gelen Alexey Zhunda (35), "Denizi ve manzarayı izlemek için teleferiğe binmeye geldik. Teleferiğin bozulacağını beklemiyorduk, herhangi bir bildirim gelmedi ve biraz hayal kırıklığına uğradık. Şimdi gidip başka bir aktivite yapmayı düşünüyoruz" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da teleferik kazasıyla ilgili değerlendirmeler - Son Dakika
Kırıkkale'de AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, seçimlerde oy verme tartışmasından çıkan kavgada muhtar adayı Ş.İ. tarafından tüfekle vuruldu. Irmak, hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da atış poligonunda intihar eden doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaşması, takipçilerinin üzgün olduğunu gösterdi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile intihar etmişti. 33 yaşındaki doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaştığı da belirtildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu şüphelileri teknik takibe aldıktan sonra operasyon düzenledi. Operasyonda işyerinde yapılan aramalarda metamfetamin ve kokain ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sancaktepe'de, Bella palas düğün salonunda eski karısıyla karşılaşan Mehmet B., önce eski eşine tabancayla ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Mehmet B. hayatını kaybederken, ağır yaralanan Çiğdem A. tedavi altına alındı.
Sancaktepe'de düğün salonunda meydana gelen olayda, Mehmet B. eski karısı Çiğdem A.'yı tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Mehmet B. olay yerinde hayatını kaybederken, Çiğdem A. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde, trans bireyin çantasının gasp edilerek kalabalık grup tarafından darp edilmesine ilişkin kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Nevşehir'de seyir halinde olan bir otomobil, sollama yapmaya çalıştığı araca çarparak trafik kazasına neden oldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ., bir binanın çatısında saklanmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.İ., cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak, muhtar adayı olan akrabası tarafından tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Olayın sebebi ise tartışma yaşanmasıdır.
Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada, çarpmanın etkisiyle bir araç aydınlatma direğine çarptı ve hasar aldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, muhtar adayı olan akrabası tarafından kıraathanede çıkan kavgada tüfekle bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Irmak, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Şüpheli ise gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?