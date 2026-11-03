Telegram'da AVCI programıyla yasa dışı bahis için 194 şüpheliye operasyon başlatıldı - Son Dakika
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Telegram'da AVCI programıyla yasa dışı bahis için 194 şüpheliye operasyon başlatıldı

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Telegram\'da AVCI programıyla yasa dışı bahis için 194 şüpheliye operasyon başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Telegram'da yapay zeka destekli AVCI programıyla yasa dışı bahis ve kumar faaliyeti yürüttüğü belirlenen şüphelilere 38 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 194 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor, adreslerde arama yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Telegram üzerinden yapay zeka destekli "AVCI" programı kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik 38 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 194 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca dijital ortamda işlenen suçların önlenmesi ve suçla mücadele etkinliğinin artırılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Telegram isimli sosyal medya platformunda yapay zeka destekli "AVCI" programı kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürüttükleri belirlenen çok sayıda grup ve şüpheli tespit edildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu ve şüphelilerin finansal işlemlerine yönelik analizlerde, yüksek miktarda finansal işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

38 ilde eş zamanlı operasyon

Elde edilen bulgular doğrultusunda, 3 Kasım tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 194 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülürken, şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Soruşturmanın, suç örgütünün tüm faaliyetlerinin ve bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıYapay ZekaOperasyonTelegram3. SayfaGüncelSon Dakika

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