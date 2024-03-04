TEM Bağlantı Yolunda Feci Kaza: Burnu Bile Kanamadan Kurtulan Kadın Aracına Bakıp Ağladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

TEM Bağlantı Yolunda Feci Kaza: Burnu Bile Kanamadan Kurtulan Kadın Aracına Bakıp Ağladı

Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda meydana gelen kaza sonucunda kadın sürücü otomobiliyle bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yan yattı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan ve burnu bile kanamadan kurtulan kadın şoka girdi. Motosikletli çift tarafından teselli edilen kadın, aracına bakıp hüngür hüngür ağladı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

04.03.2024 23:06  Güncelleme: 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM bağlantı yolunda feci kaza: Burnu bile kanamadan kurtulan kadın aracına bakıp ağladı

Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda kadın sürücü otomobiliyle bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yan yattı

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan kadın şoka girdi

Motosikletli çift tarafından teselli edilen kadın aracına bakıp hüngür hüngür ağladı

İSTANBUL - Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda kadın sürücü otomobiliyle bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yan yattı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan ve burnu bile kanamadan kurtulan kadın şoka girdi. Motosikletli çift tarafından teselli edilen kadın, aracına bakıp hüngür hüngür ağladı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Eyüpsultan Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bağlantı yolunda 34 ELM 829 plakalı Citroen marka otomobille seyreden Elif Bilen bir anlık dalgınlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol ortasında bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yan yattı. Kaza sonucu kadın sürücü aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki sürücüler ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipleri olay yerine ulaşmaya çalıştığı sırada vatandaşlar, sıkışan kadını aracın içerisinden el birliğiyle çıkarttı.

Takla atan araçtan buru bile kanamadan kurtuldu

Şoka girdiği öğretilen kadın yol kenarına oturtulurken, sağlık ekipleri kazadan yara almadan kurtulan kadının kontrollerini yaptı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen kadın kontrolleri sonucu ayakta taburcu edildi. İtfaiye ekipleri ise olay yerinde önlem alırken, polis ekipleri de çalışma yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

"Kadın çok şoka girdi, sürekli arabaya bakıp onu düşünüyordu"

Kazayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Büyük bir ses duyduk, yanına koştuk. Araç takla atmıştı. Ardından diğer arabalar durdu ve kadını içeriden çıkarmaya çalıştılar. Sürücü şoktaydı, çok korkmuştu. Sonrasında benzin aktığı için yangın çıkmaması adına aküyü kapattılar. Önce ambulans olay yerine geldi. Ambulansa almak istediler ancak sürücü iyi olduğunu söyledi ve yatmak istemedi. Ardından itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kadın çok şoka girdi. Sürekli arabaya bakıp onu düşünüyordu" dedi.

Aracına bakıp hüngür hüngür ağladı

Öte yandan kaza sonrası şoka giren kadın, uzun süre aracına bakarak hüngür hüngür ağladı. Motosikletli çiftin bir an olsun yalnız bırakmadığı Elif Bilen, kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen yakınlarına sarılan kadın ardından yakının aracına bindi. Polis ekiplerini çalışması sonrası otomobil, çekici yardımıyla kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Kaynak: İHA

Okmeydanı, Olay, İstanbul, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEM Bağlantı Yolunda Feci Kaza: Burnu Bile Kanamadan Kurtulan Kadın Aracına Bakıp Ağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:00 Çanakkale’deki deprem sonrası Ahmet Ercan’dan korkutan uyarı Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı
22:30 Çanakkale ve Balıkesir’de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı Çanakkale ve Balıkesir'de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı
21:41 Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
21:27 Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi
21:06 ABD’nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs’te ölü bulundu ABD'nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs'te ölü bulundu
19:44 Taner Tolga Tarlacı GKRY’de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz’a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar Taner Tolga Tarlacı GKRY'de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar
19:43 Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı
19:29 Karabük’te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi Karabük'te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
17:54 Bahçeli’den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli Bahçeli'den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli
17:50 Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti
17:33 Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin durumu iyi Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu iyi
17:22 Mecidiyeköy’de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı Mecidiyeköy'de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 23:21:00. #1.13#
SON DAKİKA: TEM Bağlantı Yolunda Feci Kaza: Burnu Bile Kanamadan Kurtulan Kadın Aracına Bakıp Ağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement