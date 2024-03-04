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TEM bağlantı yolunda feci kaza: Burnu bile kanamadan kurtulan kadın aracına bakıp ağladı

Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda kadın sürücü otomobiliyle bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yan yattı

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan kadın şoka girdi

Motosikletli çift tarafından teselli edilen kadın aracına bakıp hüngür hüngür ağladı

İSTANBUL - Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda kadın sürücü otomobiliyle bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yan yattı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan ve burnu bile kanamadan kurtulan kadın şoka girdi. Motosikletli çift tarafından teselli edilen kadın, aracına bakıp hüngür hüngür ağladı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Eyüpsultan Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bağlantı yolunda 34 ELM 829 plakalı Citroen marka otomobille seyreden Elif Bilen bir anlık dalgınlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol ortasında bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yan yattı. Kaza sonucu kadın sürücü aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki sürücüler ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipleri olay yerine ulaşmaya çalıştığı sırada vatandaşlar, sıkışan kadını aracın içerisinden el birliğiyle çıkarttı.

Takla atan araçtan buru bile kanamadan kurtuldu

Şoka girdiği öğretilen kadın yol kenarına oturtulurken, sağlık ekipleri kazadan yara almadan kurtulan kadının kontrollerini yaptı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen kadın kontrolleri sonucu ayakta taburcu edildi. İtfaiye ekipleri ise olay yerinde önlem alırken, polis ekipleri de çalışma yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

"Kadın çok şoka girdi, sürekli arabaya bakıp onu düşünüyordu"

Kazayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Büyük bir ses duyduk, yanına koştuk. Araç takla atmıştı. Ardından diğer arabalar durdu ve kadını içeriden çıkarmaya çalıştılar. Sürücü şoktaydı, çok korkmuştu. Sonrasında benzin aktığı için yangın çıkmaması adına aküyü kapattılar. Önce ambulans olay yerine geldi. Ambulansa almak istediler ancak sürücü iyi olduğunu söyledi ve yatmak istemedi. Ardından itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kadın çok şoka girdi. Sürekli arabaya bakıp onu düşünüyordu" dedi.

Aracına bakıp hüngür hüngür ağladı

Öte yandan kaza sonrası şoka giren kadın, uzun süre aracına bakarak hüngür hüngür ağladı. Motosikletli çiftin bir an olsun yalnız bırakmadığı Elif Bilen, kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen yakınlarına sarılan kadın ardından yakının aracına bindi. Polis ekiplerini çalışması sonrası otomobil, çekici yardımıyla kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.