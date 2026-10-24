TEM'de hafriyat kamyonuna çarpan 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, tır ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araçlardan birinin ters döndüğü kaza nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza sonrası oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, sabah saat 09.10 sıralarında TEM Otoyolu İstoç istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun aniden durması üzerine arkadan gelen 3 araç kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri ters döndü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İSTOÇ istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu ve kaza sonrası oluşan yoğunluk dron kamerasıyla havadan görüntülenirken ekiplerin çalışması ile yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.