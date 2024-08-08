TEM Ekipleri Arpa Tarlasında Kaçak Göçmenleri Yakaladı - Son Dakika
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TEM Ekipleri Arpa Tarlasında Kaçak Göçmenleri Yakaladı

TEM Ekipleri Arpa Tarlasında Kaçak Göçmenleri Yakaladı

Türkiye'ye kaçak yollarla giren ve Aksaray'a kadar otostop çekerek gelen 2 kaçak göçmen, TEM ekiplerinin takibi sonucu arpa tarlasında yakalandı. Şüpheliler sınır dışı işlemleri için polis merkezine götürüldü.

08.08.2024 01:50
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Türkiye'ye kaçak yollarla giren ve Aksaray'a kadar otostop çekerek gelen 2 kaçak göçmen TEM ekiplerinin ısrarlı takibiyle arpa tarlasında yakalandı.

Olay, gece yarısı Aksaray - Konya Karayolu 10. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında çadırları bulunan Şanlıurfalı tarım işçileri 2 şahsın tarlalardan saklanarak gittiğini gördü. Durumdan şüphelenen tarım işçileri hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri bölgeyi adeta abluka altına aldı. Bir süre tarım arazilerinde arama tarama yapan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 2 şüpheliyi tarlada otlar arasında saklanırken kıskıvrak yakaladı. Burada gözaltına alınan 2 şüphelinin ilk sorgusu olay yerinde yapılırken şahısların yapılan incelemesinde Mahmut Ennevaf ve Hasan El Ahmed olduğu belirlendi. Başka kaçak göçmenlerin olabileceği ihtimali üzerine polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı arama yaparken, 2 şüpheli tarlada gözaltına alınarak sınır dışı işlemleri için polis merkezine götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Ekipleri Arpa Tarlasında Kaçak Göçmenleri Yakaladı - Son Dakika

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