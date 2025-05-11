TEM Otoyolu'nda Araç Yangını

TEM Otoyolu'nda bir araç alev alev yandı
İSTANBUL - Büyükçekmece TEM otoyolu bir araç alev alev yandı.
Büyükçekmece TEM otoyolu 'da seyir halinde olan bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O esnada seyir halinde olan sürücüler alevlere müdahale ederek söndürdü. Bölgede yangın nedeniyle trafik oluştu. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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