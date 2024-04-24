TEM Otoyolu'nda araçta hareketsiz yatan şahıs polisi harekete geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

TEM Otoyolu'nda araçta hareketsiz yatan şahıs polisi harekete geçirdi

Kocaeli TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir araç, sağ şeritte hareketsiz bir şekilde durdu. İçeride kimsenin olmaması üzerine polis ekipleri olay yerine çağrıldı. Polisler, uzun uğraşlar sonucunda aracın kapısını açarak içerde hareketsiz yatan sürücüyü fark etti. Sürücünün durumu hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır ve polis olayı incelemektedir.

24.04.2024 00:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu'nda araçta hareketsiz yatan şahıs polisi harekete geçirdi

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sağ şeritte otomobilde hareketsiz yatan şahıs polisleri harekete geçirdi.

Olay, TEM Otoyolu Körfez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 06 FS 2755 plakalı otomobil bir anda TEM Otoyolu sağ şeritte durdu. Aracın ilerlememesi ve içerden kimsenin çıkmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, içerde hareketsiz yatan sürücüyü fark etti. Cama uzun süre vuran ekipler, herhangi bir dönüş alamayınca kapıyı açmak için harekete geçti. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kapı açıldı.

Sürücünün akıbetiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

İnceleme, Kocaeli, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda araçta hareketsiz yatan şahıs polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
22:25 Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı
21:50 Türkiye’ye hala temsilci atamayan X’e yeni cezalar yolda Sırada bant daraltma kısıtlaması var Türkiye'ye hala temsilci atamayan X'e yeni cezalar yolda! Sırada bant daraltma kısıtlaması var
21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
00:44 Afrika’dan taşınan çöl tozu Yunanistan’da gökyüzünü turuncuya çevirdi Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi
00:02 Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru
23:35 Serdar Topraktepe açıkladı Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
23:11 Polis kulübü bastı 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı Polis kulübü bastı! 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
22:04 Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
21:38 UEFA’dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 01:43:35. #1.13#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda araçta hareketsiz yatan şahıs polisi harekete geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement