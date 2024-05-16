TEM Otoyolu'nda balataları tutuşan tırın dorsesi yanmaktan kurtuldu - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda balataları tutuşan tırın dorsesi yanmaktan kurtuldu

TEM Otoyolu\'nda balataları tutuşan tırın dorsesi yanmaktan kurtuldu

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde balataları tutuşan tırın dorsesi itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yanmaktan kurtuldu. Balataları tutuşan tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi.

16.05.2024 12:06  Güncelleme: 12:08
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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde balataları tutuşan tırın dorsesi itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yanmaktan kurtuldu. Balataları tutuşan tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Kürkçüler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden İbrahim K. idaresindeki tırın 06 BGY 571 plakalı dorsesinin lastikleri alev aldı. Sürücü, dorsenin tırla bağlantısını kopararak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, balataları tutuşan dorseye müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle tuğla taşıyan dorsede maddi hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda balataları tutuşan tırın dorsesi yanmaktan kurtuldu - Son Dakika

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