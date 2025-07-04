TEM Otoyolu\'nda motosiklet kazası: 1 ölü

TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde motosiklet ile otomobilin çarpışırken, motosikletli İlhan Göktaş hayatını kaybetti. Kaza sonrası araç sürücüsü gözaltına alınırken, Göktaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Hadımköy mevki TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hadımköy sapağına girmek isteyen 34 KN 5535 plakalı otomobil ile 34 EBY 629 plakalı motosiklet kaza yaptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli İlhan Göktaş metrelerce sürüklenerek emniyet şeridinde durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Motosiklet sürücüsü İlhan Göktaş'a sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Göktaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, gözaltına alınan otomobilin sürücüsü ifade için karakola götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL