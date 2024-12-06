TEM Otoyolu\'nda Tır Yangını

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TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki tır alev alev yandı.

Olay, TEM Otoyolu İstanbul yönünde meydana geldi. Derince Öğretmenler Mahallesi mevkiinde seyreden, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, bir anda alev aldı. Dumanı fark edip aracını emniyet şeridine çeken sürücü 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Alevler ise kısa sürede aracı sardı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ