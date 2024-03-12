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Teoman konserinde en önde olabilmek için birbirleriyle yarıştılar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de düzenlenen Teoman konserinde kapıların açılmasıyla ön sıralarda yer kapmak için koşan yüzlerce kişinin videosu görenleri hayrete düşürdü.

Geçtiğimiz cumartesi günü Eskişehir'de düzenlenen konser organizasyonunda ünlü sanatçı Teoman sahne aldı. Saat 18.00'da kapıları açılan konser alanına giren yüzlerce kişi, sevdiği sanatçıyı en önden görmek için adeta birbiriyle yarıştı. Konser alanının girişinden sahne önüne kadar maratonu aratmayan koşu yarışı, görenleri hayrete düşürdü. Konserde yüzlerce kişi, keyifli dakikalar geçirdi.