Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan çalışmada 149 şahıs sorgulandı

3.Sayfa

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ve Narkotik Şube tarafından 6 ekip ve 12 personelle yapılan çalışmada 149 şahıs sorgulandı.

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevre sokaklarda genel asayişin ve kamu düzeni devamının sağlanması amacıyla denetim yapıldı. Umuma açık yerlerde alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularına yönelik Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlükleri çalışma yaptı. 6 ekip, 12 personelle yapılan çalışmalarda 149 şahıs sorgulandı. - ESKİŞEHİR