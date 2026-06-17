Tercan'da Akraba Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Tercan'da Akraba Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı

17.06.2026 21:05
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Çadırkaya'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesinde 26 Mayıs'ta akraba iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 26 Mayıs'ta Çadırkaya beldesinde akraba olan ve uzun süredir aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı kavgaya dönüşürken, olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ergün Erdem, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaklaşık bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Öte yandan, kavga anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan arbede ve güvenlik güçlerinin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Çadırkaya, 3. Sayfa, Güvenlik, Tercan, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tercan'da Akraba Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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