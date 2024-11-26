Tereyağı, peynir ve sucuğa karıştırdıkları şoke etti - Son Dakika
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Tereyağı, peynir ve sucuğa karıştırdıkları şoke etti

Tereyağı, peynir ve sucuğa karıştırdıkları şoke etti

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan yeni firmalar ve ürünlerini açıkladı. Mide bulandıran detayların yer aldığı listede, tereyağı, kaşar peyniri, toz biber, çikolata ve sucuk gibi ürünlerde hile ve sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı.

26.11.2024 09:23
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Halkın sağlığı ile oynayan firmalar birer birer ifşa ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarları listesini güncelledi. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilen gıdada hile yapan son markalar ve ürünleri yayımlandı.

EN ÇOK TÜKETİLEN GIDA ÜRÜNLERİNDE SAHTEKARLIK

25 Kasım tarihli listede yine mide bulandıran detaylar yer aldı. Tereyağı, kaşar peyniri, toz biber, çikolata ve sucuk gibi ürünlerde hile ve sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı.

YİNE EŞEK ETİ KULLANMIŞLAR

Listeye göre, Adana'da bir kasabın sattığı sucukta at ve eşek eti tespit edildi. Aynı kasap 18 Kasım tarihli listede de dana diye at ve eşek eti sattığı görülmüştü.

KAŞAR PEYNİRİ, TEREYAĞ VE TOZ BİBERDE HİLE

Listede "Aydil Gazioğlu" markalı taze kaşar peynirinin içinden bitkisel yağ ve nişasta çıktı. "Ege Baharat" markalı toz biberden ise yabancı madde çıktı. "Doğadan Süt Çiftliği" markalı tereyağın ise bitkisel yağ karışımlı olduğu görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel yağ, Ekonomi, Türkiye, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tereyağı, peynir ve sucuğa karıştırdıkları şoke etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Rıdvan Gökdemir:
    Bunların kepenkleri neden kapatılmıyor bide üzerine faliyetleri devam ediyor caydırıcı ceza olması gerekiyor 16 0 Yanıtla
  • Yakup Berk:
    bu ne aç gözlülük yuh 7 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Yamyam düzeninin meyveleri işte. Hepimizi paramızla rezil edip zehirliyorlar. 5 0 Yanıtla
  • Cüneyt Bsğdat:
    Bunlara yol veren devletin ta kendisidir!Cezalandırma okşar gibi olursa bu olur! Bunu yazdığımız için bize hapis bile verirler. Yönetilemeyen siyasetçilerin nerdeyse tamamının rezil olduğu bir ülkeyiz.Arsız ,dolandırıcılar açgözlülerin iş başında olduğu bir coğrafyadayız! 0 1 Yanıtla
  • Musa Yüce:
    Haramzadeler ülkesi 0 0 Yanıtla
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