Halkın sağlığı ile oynayan firmalar birer birer ifşa ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarları listesini güncelledi. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilen gıdada hile yapan son markalar ve ürünleri yayımlandı.
25 Kasım tarihli listede yine mide bulandıran detaylar yer aldı. Tereyağı, kaşar peyniri, toz biber, çikolata ve sucuk gibi ürünlerde hile ve sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı.
Listeye göre, Adana'da bir kasabın sattığı sucukta at ve eşek eti tespit edildi. Aynı kasap 18 Kasım tarihli listede de dana diye at ve eşek eti sattığı görülmüştü.
Listede "Aydil Gazioğlu" markalı taze kaşar peynirinin içinden bitkisel yağ ve nişasta çıktı. "Ege Baharat" markalı toz biberden ise yabancı madde çıktı. "Doğadan Süt Çiftliği" markalı tereyağın ise bitkisel yağ karışımlı olduğu görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tereyağı, peynir ve sucuğa karıştırdıkları şoke etti - Son Dakika
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