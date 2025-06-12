Terlik Hırsızlığı: İki Çalışan İşten Çıkarıldı

"Hoşuma gitti" diyerek terlik çalmışlardı: 2 çalışan işten çıkarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'de beyaz eşya teslim ettikleri binadan "Hoşuma gitti" diyerek terlik çalan 2 çalışanın işlerine son verildiği öğrenildi.

Olay, Kocaeli'nin Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Beyaz eşya alan vatandaşın evine kurulum ve teslimat için gelen servis çalışanlarından biri, işlem tamamlandıktan sonra binadan ayrılırken terlik çaldı. Terliği, mesai arkadaşının tuttuğu çöp poşetlerinin arasına gizleyen çalışan, hiçbir şey olmamış gibi binadan ayrıldı. Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından 2 çalışan işten çıkarıldı. Servisin, çalışanlar hakkında dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.