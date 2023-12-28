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Terör propagandası operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Terör propagandası operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da yapılan operasyonda PKK/KCK/PYD terör örgütü ve örgüt mensuplarını övücü paylaşımlar yaparak terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli işlem başlatılmak üzere tespit edildi.

Terör propagandası operasyonunda 2 kişi tutuklandı
28.12.2023 - 00:09,  Güncelleme: 00:10
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Terör propagandası operasyonunda 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da PKK/KCK/PYD terör örgütü ve örgüt mensuplarını övücü paylaşımlar yaparak terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda PKK/KCK/PYD terör örgütü ve örgüt mensuplarını övücü paylaşımlar yaparak terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen S.Ş, H.Ç, Y.T, Ş.B, H.Ö, E.Z, O.Ö, isimli 7 şahıs tespit edildi. Bu şahıslardan 4'ü yurt dışında olduğundan dolayı haklarında adli işlem başlatılırken diğer 3 şüpheli şahıs ile ilgili Çorlu ve Süleymanpaşa İlçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlenerek yakalandı. Şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarda H.Ç. isimli şahıs serbest bırakılırken, S.Ş ve Y.T isimli şahıslar tutuklandı.

Kaynak: İHA
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